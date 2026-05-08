Bernabé/ Javier Lalín

Nuevos proyectos, despedidas inesperadas y mudanzas en el comercio y la hostelería de A Estrada

El comercio y la hostelería estradense viven tiempos de cambio. En las últimas semanas han sido muchas las novedades que han ido surgiendo en las calles centrales y comerciales del casco urbano estradense. Tenemos despedidas, más o menos esperadas; unas cuantas mudanzas, algunas de ellas sin necesidad de contratar empresa con camión; y algún que otro proyecto que ya ha tomado forma y que afecta a locales con historia.