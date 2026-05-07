O IES Avelina Valladares organiza un festival para dinamizar a lingua galega polo día das Letras
«O Son do Camiño, Portamérica, Morriña Fest... imaxinas isto no teu instituto?». Con esa suxerinte consigna preséntase o Avelina Fest, unha proposta que aínda está lonxe dos grandes macrofestivais que cada verán triunfan en Galicia pero que bebe dese éxito para intentar chegar aos máis novos. Desde logo, non se lle pode restar mérito á idea posta en marcha polos mestres do IES Avelina Valladares, un plan que atopou unha gran resposta por parte dos seus alumnos. O resultado do seu traballo poderase ver o 22 de maio nun centro que por un día converterase nun festival cunha clara intención de consolidarse.