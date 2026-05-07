Bernabé/ Javier Lalín

Los destrozos en campos de maíz por el jabalí pueden costrar más de 900 euros por hectárea

Alberte Lamazares y Manuel Faílde, los socios de Rousil SC,sembraron este lunes 11 hectáreas de maíz para silo en siete fincas de A Veiga, en Rodeiro. Dos jornadas después, una parcela de una hectárea amanecía dañada por el jabalí, que devora el grano a punto de germinar aunque éste lleve repelente contra otro depredador, el cuervo. Esta sociedad cambota no es la única que ha sufrido ya las incursiones del puerco salvaje en un mes clave para asegurar el alimento del ganado durante el invierno. «Casa do Rato, en Baroncelle, tamén rexistrou danos», indican tanto Alberte Lamazares como el presidente de la cooperativa O Rodo, Jesús Montes.