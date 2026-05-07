Bernabé / Javier Lalín

La comunidad educativa clama en A Estrada y Vila de Cruces por más recursos para la enseñanza pública

Centenares de personas vinculadas al ámbito educativo —docentes, estudiantes, familias y representantes de colectivos sociales— se movilizaron este miércoles en A Estrada y Vila de Cruces para reclamar más recursos para la enseñanza pública y exigir a la Consellería de Educación soluciones «urgentes y reales» ante el deterioro que, denuncian, atraviesan los centros educativos de la zona. Las protestas, convocadas por colectivos educativos, ANPAs y sindicatos, recorrieron las calles de ambos municipios y se sumaron a una jornada de movilizaciones simultáneas celebradas en más de veinte localidades de toda Galicia.