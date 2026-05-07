Bernabé / Javier Lalín

Más del 90% de las empresas del polígono Lalín 2000 secunda la primera jornada de huelga en el metal

Un centenar de personas participó este jueves en la movilización en Lalín para forzar un nuevo convenio en el sector del metal. La protesta en Lalín se sumó a las celebradas en esta primera jornada de huelga en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, y en la cabecera dezana transcurrió sin incidentes tanto durante la propia marcha como horas antes, durante la labor informativa de los piquetes. En el caso de Lalín, solo acudieron representantes del sindicato CIG para acompañar a los trabajadores y trabajadoras en el tramo desde la rotonda del consistorio hasta la glorieta de confluencia de la rúa Ramón Aller con el vial hacia Donramiro, coreando consignas como "Traballos dignos na nosa terra" o "Patronal, escoita, o metal está en loita".