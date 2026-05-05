Lois Docampo

La Farola se prepara para su inauguración

La plaza de la Farola se prepara para dos intensas semanas de trabajo con vistas al 17 de mayo, día de la Festa do Salmón, cuando está prevista su inauguración tras las obras de peatonalización de toda esta zona. Fue en el mes de octubre del año pasado cuando dieron comienzo unos trabajos que han copado uno de los puntos centrales del casco urbano estradense. A estas alturas y con plazo de entrega marcado, ya solo quedan los últimos pero también importantes flecos para su apertura.