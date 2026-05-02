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Rodeiro se consolida como el epicentro de la hípica autonómica

Rodeiro se consolida como el epicentro de la hípica autonómica tras la celebración del Campeonato Gallego de Andadura Federada 2026. En una jornada marcada por la extraordinaria competitividad y la precisión técnica, Víctor Manuel Fernández Regues se erigió como la figura indiscutible del torneo al lograr un doblete histórico, imponiéndose tanto en la categoría reina, como en la disciplina de Caballos Nuevos, demostrando una maestría excepcional en la monta y formación de ejemplares.