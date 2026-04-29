Cedido

Investigan la genética de abejas ibéricas para defenderlas de la varroa en Deza

La búsqueda de abejas capaces de defenderse mejor de la varroa, el ácaro que sigue siendo una de las grandes amenazas para la apicultura, tiene un gran punto de apoyo en Deza. Xosé Manuel Durán Orús, apicultor compostelano con colmenas en una alvariza cedida en Zobra, en Lalín, además de apiarios en Monte Faro y Aríns, participa en una línea de investigación centrada en la selección y caracterización de abejas ibéricas más resistentes. El proyecto fue presentado hace unas semanas en un encuentro científico de COLOSS en Alemania, una red internacional de investigadores vinculada a la salud de las abejas.