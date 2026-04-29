Bernabé/ Javier Lalín

La Festa do Salmón alcanza su edición número 52 con récord de participación hostelera

La Festa do Salmón de A Estrada cumple 52 años y lo hace rompiendo récords. Esta edición contará con el mayor índice de participación hostelera de toda su historia: un total de 18 establecimientos que se darán cita en la Praza da Constitución para la degustación del próximo domingo 17 de mayo. Por ello, el Concello quiso celebrar el acto de su puesta de largo oficial en un escenario especial: el de sus orígenes.