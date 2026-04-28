Bernabé / Javier Lalín

El Torneo Intercentros Penitenciarios cada año regala una sonrisa a los más de cincuenta presos participantes

"Año tras año, esta es una experiencia muy bonita y especial. Es una forma de escapar del centro penitenciario para salir al aire libre y pasar un día jugando al fútbol. Es algo que te ayuda a nivel mental, y además disfrutas de una comida buena al terminar”, bromea Ambra Gjegji, una de las dos mujeres que disputaron la Fase Intermedia do Torneo Intercentros Penitenciarios Copa RFEF 2026 en el Novo Municipal de A Estrada. La suya es una historia curiosa. Con solo verla jugar unos minutos en medio de hombres ya nos damos cuenta de que esa delgada figura esconde mucho fútbol, tanto que hace no mucho disputaba la Champions femenina. Hoy lo hace en las filas del centro penitenciario de Teixeiro de A Coruña, donde entró en el año 2022 cuando, en un viaje por Europa, acabó detenida y condenada a prisión por tráfico de drogas. La de Ambra es una de las muchas historias que se esconden tras los más de cincuenta jugadores que disputaron este torneo representando a los centros de A Lama, Teixeiro, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar. Viéndolos disfrutar, reír y celebrar cada gol, nos queda claro que aquí, lo más importante, no era el resultado.