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Patricia y Yolanda de Carmiña Moda nos enseñan los cambios en su tienda de Silleda

Carmiña Moda vuelve a abrir sus puertas en Silleda con más metros, una imagen renovada y la misma vocación de comercio de proximidad con la que nació hace ya 37 años. El establecimiento que regentan las hermanas Patricia y Yolanda Mato González reabrió este sábado, 25 de abril, después de tres días cerrado para culminar una reforma que se inició a principios de mes, coincidiendo con la Semana Santa, y que se concentró en la parte posterior del local. La intervención permitió ampliar la tienda y reorganizar varios espacios para responder a una demanda creciente de la clientela. La sección de hombre gana ahora amplitud y comodidad, mientras que la zona de ceremonia, que ya era uno de los reclamos del negocio, dispone de una exposición más holgada. La tienda también reserva un espacio específico para calzado, complementos y accesorios de mujer, líneas que habían ido creciendo en los últimos años.