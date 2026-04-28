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Nuevo precio récord por una vaca en la puja de Silleda: 8.405 euros

La Central Agropecuaria de Galicia, que se celebra cada martes en el recinto de la Semana Verde de Silleda, registró por segunda vez en lo que va de año el mejor precio pagado por una vaca. El pasado 14 de abril el operador lalinense Alberto Rielo pagó 8.227 euros por un animal con destino a Cárnicas Nay, en Monforte de Lemos. Este martes la empresa O Xurbal SL, de Viveiro (Lugo) compró una res mestiza por 8.405, casi 200 euros más. El animal nació en 2015. Desde la subasta de ganado de Silleda recuerdan que el récord en la categoría de vacuno mayor, así como de la propia Central, está en los 10.498 euros que abonó por un buey mestizo Frigoríficos Bandeira, el 8 de octubre de 2024.