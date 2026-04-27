Lois Docampo

La Farola de A Estrada vuelve pero en otra localización

El debate regresó ayer al corazón de A Estrada, al menos entre los numerosos vecinos que asistían atónitos al regreso al pueblo de un "símbolo del estradensismo". Operarios de la firma Taboada y Ramos iniciaron la reconstrucción de la Farola, poco más de tres meses después de su retirada por las obras de peatonalización de toda la zona. Los primeros trabajos se centraron en la reconstrucción de su base, que se está realizando piedra a piedra. Sin embargo, lo que más está llamando la atención es la ubicación elegida para colocarla, alejada del centro de la plaza, el que ha sido su lugar de privilegio durante décadas. Este cambio no ha gustado a muchos, especialmente después del referéndum popular que obligó en su día a frenar su traslado a otra zona.