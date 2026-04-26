Fran Campos

San Xorxe de Cereixo reúne a 4.000 personas en su tradicional romería

La romería tradicional de San Xorxe de Cereixo, en A Estrada, cuenta con décadas de antigüedad, pero este año se cumplen diez tal y como la conocemos en su formato actual. Pasó de celebrarse durante tres domingos a concentrar toda la actividad en una única jornada grande, el "día da carne", el domingo siguiente al 23 de abril, festividad del patrón. Esta fiesta fue impulsada, junto con los vecinos, por el hoy alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, presidente de la comisión desde 2013. Fue en 2016 cuando se decidió estructurar la jornada en torno a una gran comida campestre capaz de reunir actualmente a cerca de mil personas. Desde entonces, cada edición combina gastronomía, tradición religiosa y una amplia programación cultural que se extiende desde primera hora de la mañana hasta la noche.