Bernabé / Javier Lalín

El Lalín recibe el trofeo que lo acredita como campeón de la Preferente Norte

El Club Deportivo Lalín recibió el trofeo que lo acredita como campeón de la Preferente Norte con varias jornadas de antelación. Pablo Prieto, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, fue el encargado de hacer entrega de la copa a los capitanes del Lalín en la previa del partido que disputaron contra el Burela. De esta manera el Lalín regresará a Tercera División 14 años después. Más información