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La 36ª Feira do Cabalo de Lalín celebra una exitosa primera jornada

La 36ª Feira do Cabalo de Lalín celebra una exitosa primera jornada

Bernabé

La 36ª Feira do Cabalo de Lalín celebra una exitosa primera jornada

Bernabé

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La 36ª edición de la Feira do Cabalo de Lalín celebró su primera jornada con éxito de público. Acudieron, según la organización, más de 500 personas que disfrutaron de los concursos morfológicos y de las exhibiciones de enganche. En esta última prueba, Jaime Puga, de Lalín, consiguió el primer puesto en la modalidad "tronco" y Manuel Nistal, (hijo), el primer puesto y Manuel Nistal, (padre), el tercero, en la modalidad "limonera", ambos también de Lalín. Más información

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