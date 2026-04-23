Bernabé/ Javier Lalín

Onlinedreamsmakers revolucionan el marketing del comercio local con sus vídeos en redes sociales

Con 19 años, lo habitual es pensar en divertirse, estudiar y disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, a esa edad, Martín Basteiro Fernández (22) ya daba sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento. Es el fundador de Onlinedreamsmakers, un proyecto al que más tarde se unirían Assier de Oliveira Buján (23) y Jorfrem ‘Jordi’ Jesús Gómez Patiño (22). Juntos han conseguido revolucionar el marketing digital en el pequeño comercio y, a continuación, explican el origen de esta aventura empresarial.