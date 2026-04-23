Bernabé/Javier Lalín

La alcaldesa de Silleda hace 7 km en una bicicleta eléctrica para llegar al Concello

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, ha transformado su rutina diaria al sustituir el coche oficial por una bicicleta eléctrica para cubrir el trayecto entre su domicilio en A Bandeira y la casa consistorial. Esta iniciativa, que comenzó a fraguarse tras la pandemia responde a una conciencia ambiental y a una necesidad personal de salud y bienestar. "Llego al Concello con las pilas cargadas", afirma la regidora, que ahora invierte unos 25 minutos para llegar a Silleda y apenas 20 minutos para el regreso a A Bandeira, optimizando un tiempo que antes consideraba perdido frente al volante. Más información