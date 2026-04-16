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Chula pare tres terneros en la parroquia lalinense de A Xesta

Ganadería O Pazo, de la parroquia lalinense de A Xesta, ya tiene una familia numerosa en sus establos: en la madrugada del martes al miércoles una de sus 55 vacas, Chula, paría tres terneros. Son dos hembras y un macho que nacieron en casi media hora y prácticamente sin la ayuda de los dueños de la explotación. Cristina González Abeledo, la hija de los propietarios de la granja, cuenta que «baixamos varias veces ao establo ver cómo estaba a vaca, e a verdade é que contabamos con que parise dous, pero non tres crías». Más información