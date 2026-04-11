Bernabé / Javier Lalín

Cae parte del tejado de la iglesia de Carboeiro, en Silleda

Durante la noche del viernes al sábado se desplomaron parte del techo y del tejado de la iglesia parroquial de Santa María de Carboeiro, en Silleda. El colapso de la única viga de madera, en la parte superior (las otras son de hormigón y se colocaron en una reforma hace 40 años) provocó la caída de la estructura en la zona central del templo, entre el coro y el presbiterio. Al ser en este punto, el incidente causó daños en las primeras filas de bancos, pero no afectó ni al altar ni a las imágenes. Más información