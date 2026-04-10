FDV

Un buitre leonado se detectó junto a una explotación ganadera en Suíme

Hace años, ver un par de cigüeñas en tierras dezanas a finales del invierno era una rareza, y ahora su presencia se extiende a casi todo el año. Un buitre, sin embargo, siempre fue una especie con muy poca densidad en tierras gallegas, y suele estar más presente en montañas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Sin embargo, días atrás los dueños de una explotación ganadera, en Suíme (Rodeiro) pudieron contemplar un ejemplar de buitre leonado. Más información