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La familia de Alfonso Frade Gómez, fallecido hace 37 años, descubre la existencia de un poemario suyo titulado ‘Ebrio de ira’

Casi cuatro décadas después de su muerte, con solo 24 años, la familia de Alfonso Frade Gómez acaba de descubrir un manuscrito que le ha hecho un hueco a este silledense en la biblioteca de la Real Academia Española (RAE). Son 45 poemas agrupados bajo el título Ebrio de ira que él mismo envió por carta al escritor, filólogo y crítico literario Dámaso Alonso y que este conservó entre su legado. Más información