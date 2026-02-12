Así baja el agua en la Fervenza do Toxa, en Pazos
El invierno ha cambiado el paisaje en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La cadena de frentes deja los suelos empapados, eleva los ríos y obliga a mirar al cielo (y a los cauces) con mezcla de respeto y fascinación. En las riberas se repite la misma escena: prados convertidos en charcas temporales, sendas que desaparecen bajo el agua y pasos que vuelven a recordar por qué se construyeron a cierta altura. Y, a la vez, un espectáculo de invierno que atrae a vecinos y visitantes: el turismo de crecida, la foto de la orilla anegada, el rumor ensordecedor del agua y, sobre todo, cascadas como la Fervenza do Toxa en su versión más poderosa.
Últimos vídeos
Incendio en el Arenal de Xàbia