Un incendio en el edificio okupado en la calle Álvaro Cunqueiro de Lalín provocó daños en la estructura del inmueble, propiedad de la Sareb, que no llegó a rematarse durante la crisis del ladrillo.

El fuego se originó a medianoche de ayer en el bajo donde vive habitualmente un ciudadano rumano y pudo haberse producido de manera fortuita. En el interior hay colchones y otras pertenencias de los okupas, mientras que en la acera se acumula leña, productos de alimentación o mobiliario.

Las llamas fueron sofocadas por efectivos de Emerxencias de Lalín y no hubo que lamentar daños personales.