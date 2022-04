Valiente, presumida y con mucha naturalidad. Que un cerdo se pasee por el centro de un municipio es ya llamativo de por sí. Pero si la localidad en cuestión es la capital del cocido, se podría calificar incluso de atrevida. Este ha sido el peculiar desfile de jamones que estos días se ha podido ver por las calles de Lalín a las puertas de su tradicional Feira do Cocido.

Al igual que muchos sacan sus perros a pasear, un vecino de Lalín optó por hacer lo mismo, pero con su particular mascota. La llamativa imagen no pasó desapercibida y fueron muchos los que la grabaron y comenzaron a compartir.

"Onte pola tarde, nas vésperas da Feira do Cocido, un veciño da vila paseaba o seu porco mascota polas rúas de Lalín diante a sorpresa, que axiña se convertía en sorriso, de cantas persoas se cruzaban no seu longo e vagaroso camiño. Moitos mesmo botaron man do móbil para lle facer un retrato ao porco -neste caso unha porca dourada- que dera creto a esta estampa nunca vista ata o de agora. Contounos o dono do marrao que o ten por mascota e xa leva unha semana paseando polas rúas de Lalín, onde se atopa moi a gusto e que polo de agora non ten previsto que acabe formando parte do prato tradicional que o domingo ten festa en Lalín", relata Daniel González Alén en su cuenta de Facebook.

Entre las calles por las que se pudo ver este peculiar paseo están la Praza da Igrexa (en la imagen sobre estas líneas), la calle dos Viños, González Taboada, Loriga o Molinera.