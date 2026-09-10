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Raquel Serrano

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Un Fórmula 1 de Oracle Red Bull Racing se cuela en el Metro de Madrid: así ha sido el recorrido

Red Bull ha hecho historia al conseguir que, por primera vez, un monoplaza de la escudería Oracle Red Bull Racing, pilotado por el austríaco Patrick Friesacher, circule sobre las vías del Metro de Madrid en lo que ha supuesto un gran reto de ingeniería, pericia técnica y destreza. Friesacher fue el encargado de conducir por los raíles del Metro de Madrid el RB8, el icónico monoplaza equipado con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros y cerca de 750 CV de potencia con el que Sebastian Vettel conquistó su tercer Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2012.

El monoplaza, en horario de cierre de todo el suburbano madrileño, recorrió estaciones como la del Estadio Metropolitano, celebrando así el regreso del Gran Premio de España 2027 a la capital después de 45 años, con MadRing como hogar de la Fórmula 1. Más información