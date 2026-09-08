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Lamine sobre el Balón de Oro: "No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de lo que he hecho"
El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal ha pasado por sala de prensa en la previa del partido de Champions League de mañana contra el Feyenoord de Rotterdam. Lamine ha sido preguntado sobre sobre el Balón de Oro y la 'campaña' en que se ha enfrascado el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, para que lo gane Kylian Mbappé. El de Rocafonda ha sido contundente. "No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada", ha sentenciado.