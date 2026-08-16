Imagen: Marta G. Brea / Edición: Eli Regueira

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Carrera popular de Baiona

Es una de las grandes citas del verano deportivo en el sur de Galicia. Justo cuando el calendario de carreras populares afloja para esconderse del calor, Baiona reluce como nunca. La Andar e Correr vivió una nueva edición que sirvió como demostración de su fortaleza. Más de mil quinientas personas se lanzaron a correr en alguna de las diferentes pruebas que se organizaron en el entorno del parque de La Palma. La alta temperatura, que podía ser un condicionante importante, no arrugó a los participantes que como es tradición encontraron la solidaridad de muchos vecinos que les ayudaron a refrescarse en diferentes zonas del circuito. Más información