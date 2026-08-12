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El Camino de Santiago portugués en bici del campeón del Tour Óscar Pereiro y su hija Catalina

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La idea apareció casi de repente. Catalina Pereiro Rodríguez, de diez años, había comentado alguna vez que le gustaría hacer el Camino de Santiago. También empezaba a sentir curiosidad por la bicicleta. Y a su padre, Óscar Pereiro, se le encendió la bombilla. «Me pegó la pedrada: pillamos las bicis y nos arrancamos», cuenta entre risas el exciclista gallego. El lunes comenzaron una pequeña aventura que los llevaría durante tres jornadas por el Camino Portugués hasta Santiago. En total, unos 110 kilómetros compartidos por un campeón del Tour de Francia y una niña de diez años que apenas había montado en bicicleta hasta hace poco.