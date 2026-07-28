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Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis De la Fuente
El internacional Marc Cucurella se ha tatuado la cara del entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, tal y como había prometido si ganaba el Mundial de 2026, según publicó el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales.
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