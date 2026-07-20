Secciones

Es noticia
Rescate de Plus UltraEspaña, campeona del MundoBorja IglesiasResultados Stellantis«Vigo Arena»Nacen más niñas que niñosCorzo nada en UdraSusto en el Cielo de Canarias
instagramlinkedin
Con gritos de "¡viva España!" y "¡campeones!", así ha sido el recibimiento a los campeones del mundo en Zarzuela

Con gritos de "¡viva España!" y "¡campeones!", así ha sido el recibimiento a los campeones del mundo en Zarzuela

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Con gritos de "¡viva España!" y "¡campeones!", así ha sido el recibimiento a los campeones del mundo en Zarzuela

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Felipe VI y la reina Letizia han dado la bienvenida a la selección española, recién proclamada campeona del mundo, en el Palacio de la Zarzuela. Los futbolistas han sido recibidos con un pasillo de honor formado por los trabajadores de la Casa Real antes del homenaje oficial.

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents