Matías Vallés

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Infantino presiona para que Trump arbitre la final del Mundial, por Matías Vallés

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y en su deriva ideológica.

"Gianni Infantino, el primer presidente de la FIFA que todavía no ha sido condenado por corrupción, quiere introducir un atractivo adicional en la final del Mundial que se disputará el domingo. El dirigente está presionando para que el histórico España-Argentina sea arbitrado por Donald Trump".