Jon Zabala / Fran G. Sas

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Castrelos estalla de euforia con la victoria de España ante Francia: a un partido de la segunda estrella

Noche de euforia por la contundente victoria de España ante Francia en las semifinales del Mundial de EEUU, México y Canadá. Los miles de aficionados que se congregaron ante la pantalla instalada por el Concello de Vigo en el auditorio de Castrelos vibraron con el triunfo español, que tras el pitido final celebraron en las calles. También al otro lado de la ría, en Cangas, la fiesta se alargó hasta la madrugada.