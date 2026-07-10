Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

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El mar de la vida

Óscar Rodríguez y Bea Barrera batallan contra corriente. Igual en la vida que en el mar, que quizá sean lo mismo. También esté sabado, en la serena costa de Vilaxoán. Nunca se rinden ni desmayan, sin embargo. Será la tercera travesía en la que participe Óscar desde que sufrió el ictus que ha condicionado su existencia. Bea, igualmente afectada, debuta. Estoy hechizado por las aguas, escribió Norman McLean. Un río fluía a su través. El mar los mece.