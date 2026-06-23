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Pitos y abucheos: vídeo que presentarán las familias para demostrar que el Santa Mariña quería perder deliberadamente

Las imágenes han sido aportadas por las familias del U. D. La Guía, equipo rival del club al que acusan. Lo hacen en el escrito remitido a la organización de la Vigo Cup 2026 en el que aseguran que los jugadores del Santa Mariña adoptaron una actitud orientada a perder durante los últimos diez minutos del encuentro, después de que el C.D. La Guía se pusiera por delante con el 2-1. En la carta se habla de «fraude deportivo» y de «boicot a la competición» con un objetivo: caer en el lado considerado más favorable del cuadro, evitando un cruce directo con el R.C. Celta A o con equipos de Primera División en las siguientes eliminatorias.