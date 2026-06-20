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Entrenamiento del Celta Fortuna antes de la final por el ascenso a Segunda

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Marta G. Brea

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Entrenamiento del Celta Fortuna antes de la final por el ascenso a Segunda

Marta G. Brea

Vigo
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El Fortuna se propone certificar frente a la Ponferradina un histórico ascenso a Segunda con Balaídos rondando el lleno. Aunque el empate favorece a los celestes, que ascenderían si persiste la igualdad en el marcador una vez concluida la prórroga por su mejor clasificación en la fase regular, el entrenador del filial no contempla otro escenario que la victoria. 

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