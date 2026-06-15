PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ilia Topuria cae en combate en la Casa Blanca

Cuando Dana White, CEO de la UFC, accedió a regalarle al presidente estadounidense Donald Trump una velada en la Casa Blanca para celebrar su 80 cumpleaños, probablemente lo hizo pensando en ofrecerle el mejor espectáculo posible. En esa idealización, el nombre de Ilia Topuria no podía faltar. Con un historial de peleas hasta entonces impoluto (17-1) y dos cinturones en poco más de un año, parecía que no había quién pudiera con el hispanogeorgiano, sin embargo, otro de los nombres propios de la compañía, Justin Gaethje (28-5), se presentaba decidido a ser mejor en su tercer intento de reinar la categoría. Tras la pelea más larga y sangrienta de los últimos tiempos para el alicantino, Gaethje cumplió su sueño americano y consiguió arrebatarle el título del peso ligero de la UFC a 'El Matador'.