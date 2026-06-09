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El jefe de Deportes de Faro de Vigo, protagonista de un nuevo encuentro con suscriptores en Chapela

El jefe de Deportes de Faro de Vigo, protagonista de un nuevo encuentro con suscriptores en Chapela

Marta G. Brea / Marta Clavero

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El jefe de Deportes de Faro de Vigo, protagonista de un nuevo encuentro con suscriptores en Chapela

Marta G. Brea

Marta Clavero

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Juan Carlos Álvarez, jefe de Deportes, fue el primer periodista de FARO DE VIGO en protagonizar este tipo de eventos que el periódico viene organizando con sus suscriptores desde hace casi dos años. Una veintena de lectores acudieron a este coloquio presentado por el director Rogelio Garrido para compartir una animada conversación sobre deporte, periodismo y también unas cuantas anécdotas.

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