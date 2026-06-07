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Cinco nuevos triunfos gallegos en el Trofeo Internacional Cidade de Vigo de grupos show
El Trofeo Internacional Cidade de Vigo de grupos show, organizado por el Patín Vagalume Celtamotor y patrocinado por el Concello a través de la Fundación VIDE, coronó en su segunda y última jornada en Navia al CPA Condado Salvaterra en grupos promocionales grandes, al Noia Patín en grupos nacionales grandes y, en cuartetos, al Brincadeira (cadetes), al CPA Blossom mosense (júnior) y al Club Gondomar (sénior). Más información
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