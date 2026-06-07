Pedro Mina

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Bolboreta de Redondela, Reus Deportiu y Brión, primeros ganadores del Cidade de Vigo de grupos show en Navia

El décimo aniversario del Trofeo Internacional Cidade de Vigo de grupos show no defraudó. Una jornada matinal para entrenamientos y una completa sesión vespertina convirtieron el polideportivo de Navia en un verdadero multiusos. La denominada Casa del Basket, porque en ella juegan los equipos del Celta Bosco y del Seis do Nadal, fue tomada por el patinaje para situar a Vigo en la referencia gallega un año más. de hecho, el alcalde, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, se interesó por el rendimiento de la pista en esta novedosa experiencia. Y la respuesta del Vagalume, y de los clubes, fue positiva. Más información