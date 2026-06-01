RC Celta

Aleix Febas, primer fichaje de verano del Celta

El Celta de Vigo ha acelerado en este mes de marzo para poder hacer oficial el primer fichaje de la temporada 2026-2027 antes del inicio del mercado de fichajes. Aleix Febas (Lleida, 1996) llega libre al club celeste después de terminar contrato con el Elche. El centrocampista, que la pasada semana se despidió de la parroquia ilicitana argumentando que necesitaba «vivir experiencias que en el Elche no puedo cumplir ahora mismo», firma por el Celta para las tres próximas campañas, hasta 2029. Más información