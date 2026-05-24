Marta G. Brea

El Mecalia Atlético Guardés ya conoce la gloria europea

El Mecalia Atlético Guardés ya conoce la gloria europea. Las de Ana Seabra completaron este domingo su gesta en una Sangriña a reventar con más de 1.200 asistentes, llevándose la final de la EHF European Cup tras imponerse al Michalovce por un tanteo de 29-24. Los cuatro goles de renta de la ida se convirtieron en nueve sumando los cinco fruto de un segundo asalto de marcado acento guardés, donde destacó una defensa excelsa y un ataque repartido entre todas las jugadoras. Los cuatro goles de Hauptman y Sancha lideraron la contiende, Ania Ramos fue MVP y Balzinc y Mínguez fueron determinantes bajo palos uan vez más.