El Mecalia Atlético Guardés ya conoce la gloria europea
El Mecalia Atlético Guardés ya conoce la gloria europea. Las de Ana Seabra completaron este domingo su gesta en una Sangriña a reventar con más de 1.200 asistentes, llevándose la final de la EHF European Cup tras imponerse al Michalovce por un tanteo de 29-24. Los cuatro goles de renta de la ida se convirtieron en nueve sumando los cinco fruto de un segundo asalto de marcado acento guardés, donde destacó una defensa excelsa y un ataque repartido entre todas las jugadoras. Los cuatro goles de Hauptman y Sancha lideraron la contiende, Ania Ramos fue MVP y Balzinc y Mínguez fueron determinantes bajo palos uan vez más.