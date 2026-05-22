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El Celta busca certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla

El Celta busca certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla

Marta G. Brea

El Celta busca certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla

Marta G. Brea

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Claudio Giráldez concluye la temporada con un último objetivo en mente: certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla que ponga «el broche a una temporada buenísima» y certifique la participación del Celta en la Europa League como colofón de la fiesta que el club prepara mañana en Balaídos. «Espero que ganemos, tenemos que ganar a a eso vamos a ir mañana», ha destacado el prepardor celeste, que ha desgranado los motivos por los que no piensa en otra cosa que el triunfo: «Queremos jugar Europa League, quedar sextos y mejorar la posición del año pasado. Hay una compensación económica importante para el club y tenemos una deuda con nuestros aficionados en los últimos partidos en casa que queremos saldar y darle una alegría a toda esa gente. Tiene que ser una fiesta lo que pase en el partido y el broce de oro a una temporada buenísima. Queeremos que sea una fiesta redonda y para eso tenemos que ganar el partido». Más información

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