Marta G. Brea

El Celta busca certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla

Claudio Giráldez concluye la temporada con un último objetivo en mente: certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla que ponga «el broche a una temporada buenísima» y certifique la participación del Celta en la Europa League como colofón de la fiesta que el club prepara mañana en Balaídos. «Espero que ganemos, tenemos que ganar a a eso vamos a ir mañana», ha destacado el prepardor celeste, que ha desgranado los motivos por los que no piensa en otra cosa que el triunfo: «Queremos jugar Europa League, quedar sextos y mejorar la posición del año pasado. Hay una compensación económica importante para el club y tenemos una deuda con nuestros aficionados en los últimos partidos en casa que queremos saldar y darle una alegría a toda esa gente. Tiene que ser una fiesta lo que pase en el partido y el broce de oro a una temporada buenísima. Queeremos que sea una fiesta redonda y para eso tenemos que ganar el partido». Más información