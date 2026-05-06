Bernabé/ Javier Lalín

El juvenil del Lalinense busca en casa el billete a la fase final del Campeonato de España

El Lalín Arena se prepara para vibrar con la emoción del balonmano de élite en una de las citas más esperadas de la temporada. El Concello de Lalín ha servido de escenario para la presentación oficial de la Fase Zonal del Campeonato Estatal Juvenil Masculino, concretamente del Sector B, que convertirá a la capital del Deza en el epicentro nacional de este deporte durante todo el fin de semana. El acto contó con una nutrida representación del cuerpo técnico del Embutidos Lalinense, jugadores de la plantilla juvenil, así como destacados representantes de la administración local y de la federación gallega, quienes quisieron arropar al equipo ante este exigente reto competitivo.