Lucía Feijoo Viera

Arbeloa: “Carvajal no es solo una leyenda, es el canterano más importante de la historia del club”

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa antes del partido frente al Betis en el estadio La Cartuja y se refirió de forma clara y abundante a la polémica suscitada entre los medios sobre Dani Carvajal. "Es importante dentro y fuera del campo. No sólo es una leyenda del Real Madrid, también más de una vez he dicho que es el canterano más importante del club. He tenido siempre una gran relación con él. Le he tratado siempre con respeto, con cariño y con admiración, también cuando hemos sido compañeros. Que alguien piense que yo hago alineaciones por motivos personales... es alguien que sea capaz de hacer eso". El momento divertido de la rueda de prensa ha llegado cuando le han preguntado por un like de Mbappé a una publicación en redes sobre Mourinho. "No me molesta que Mbappé dé likes ni a Mourinho ni a Julia Roberts, no tiene la menor importancia", ha dicho. Más información