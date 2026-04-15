Pedro Fernández

La Gran Gala do Deporte reúne a lo más destacado del deporte vigués

Susana Rodríguez Gacio y «Chevy» Guzmán fueron reconocidos como los mejores deportistas de la ciudad y su área de influencia durante el año 2025. La triatleta y el patinador se impusieron en la elección entre los cuarenta y un candidatos al premio absoluto propuestos por sus respectivas federaciones deportivas y recibieron los galardones durante la Gala do Deporte, que organizan Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Abanca, y que vivió su edición número veintisiete en el Teatro Afundación. Más información