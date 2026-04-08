Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

El Bayern de Munich se impuso ayer en el partido de ida de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid (1-2). Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa aseguraba que si hay un equipo que puede ganar en Munich es el Real Madrid aunque reconocía que no va a ser fácil. Por su parte, el técnico de Bayern, Vincent Kompany, reconocía la calidad de los jugadores del Real Madrid aunque destacaba que su equipo es también peligroso y buscará pasar la eliminatoria.