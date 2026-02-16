Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Mourinho: "Soy de los pocos entrenadores que ha salido del Madrid sin ser despedido"

El Benfica ha llevado a cabo este lunes su última sesión de trabajo antes de disputar la ida de la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto dirigido por José Mourinho recibe mañana por la noche al Real Madrid CF en el Estádio da Luz de Lisboa. "Se le puede decir no a Florentino Pérez y al Real Madrid", ha asegurado el técnico luso en rueda de prensa.