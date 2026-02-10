Alba Villar

Isma Martínez anuncia su marcha del Conservas Orbe Zendal

Isma Martínez ha anunciado su marcha del Conservas Orbe Zendal Porriño a final de temporada. Una decisión que toma por estrictas razones personales, ya que va a ser padre, y que ha anunciado con el presidente del club porriñés, Abel Estévez, a su lado. Dentro de unos meses pondrá fin a veinte años de relación con la entidad, divididos en dos etapas. Su papel ha sido esencial para acentuar el trabajo con la cantera, primero, y consolidar después al equipo sénior entre los grandes de la División de Honor. La final de la EHF European Cup, en la que acariciaron el título, queda como principal logro entre muchos. Más información