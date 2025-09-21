De Vigo a Normandía: La Solitaire du Figaro parte previo recorrido por la ría
La Solitaire du Figaro dio el pistoletazo de salida a las 17:00h en Vigo. Una vez superada la línea que marca el comienzo de la navegación entre Vigo y Normandía, la flota de 34 Fígaros se dirigió a la baliza situada en Rodeira. Desde ahí, al Muelle de Trasatlánticos, regresaron a la baliza de Punta Lagoa de nuevo, pasaron por Borneira, Punta Subrido y finalmente salieron por la boca norte de la ría de Vigo rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandía.